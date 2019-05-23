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На Львівщині участь у ЗНО з української мови та літератури взяли понад 24 тисячі осіб

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 23 травня, в Україні відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Відтак, участь у складані ЗНО взяли 339 753 особи. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

 

У повідомленні зазначається, що 58 учасників ЗНО не змогли потрапити до пунктів тестування через запізнення, 131 – через відсутність одного з обов’язкових документів.

Окрім того, за повідомленням Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти на Львівщині явка учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури становила 24 530 , при тому, що зареєстрованих було 25 196.

Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися у розділі «ЗНО-2019. Українська мова і література». Також на цій сторінці 24 травня буде розміщено правильні відповіді до тесту.

Ті учасники ЗНО, які не змогли сьогодні взяти участь у тестуванні  з української мови і літератури через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, вони зможуть до 29 травня зареєструватися для участі в додатковій сесії. Для цього необхідно подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії — у відповідному розділі.

Як повідомляв Львівський портал, наступне ЗНО відбудеться 27 травня – з іспанської, німецької і французької мов.

Детальніше про правила, яких потрібно дотримуватися абітурієнтам під час тестування читайте у матеріалі Львівського порталу «Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам».

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