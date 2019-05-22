Зеленський прокоментував відмову нардепів голосувати за зміну виборчого законодавства

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову нардепів розглядати законопроект щодо зміни виборчого законодавства, наголосивши, що «старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя». Про це він написав у Facebook.

«Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя», – зазначив він.

Додавши, що вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради.

«Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі. То що? Зробимо їх разом? 21 липня!», – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, нардепи відмовились вносити в порядок денний президентський законопроект «Про внесення змін до закону «Про вибори народних депутатів України». «За» проголосувало лише 92 народні обранці. Також вони не внесли законопроект про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу: «за» були лише 127 нардепів.

Як депутати голосували внесення у порядок денний питання про зміну виборчого законодавства, читайте у матеріалі «Хто з нардепів підтримав закриті списки партій від президента Зеленського».