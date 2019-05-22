ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський прокоментував відмову нардепів голосувати за зміну виборчого законодавства

Соломія Головіна

|

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову нардепів розглядати законопроект щодо зміни виборчого законодавства, наголосивши, що «старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя». Про це він написав у Facebook.

 

«Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя», – зазначив він.

Додавши, що вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради.

«Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі. То що? Зробимо їх разом? 21 липня!», – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, нардепи відмовились вносити в порядок денний президентський законопроект «Про внесення змін до закону «Про вибори народних депутатів України». «За» проголосувало лише 92 народні обранці. Також вони не внесли законопроект про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу: «за» були лише 127 нардепів.

Як депутати голосували внесення у порядок денний питання про зміну виборчого законодавства, читайте у матеріалі «Хто з нардепів підтримав закриті списки партій від президента Зеленського».

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...