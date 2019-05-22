Хто з нардепів підтримав закриті списки партій від президента Зеленського

Сьогодні, 22 травня, у парламенті спробували протиснути новий проект Закону «Про вибори народних депутатів України», який передбачав пониження прохідного бар’єру та пропорційну систему виборів із закритим списком партії (коли виборець обирає партію, але не бачить, хто в неї входить – ред.), передає кореспондент Львівського порталу.

Так звану ідею «кота у мішку» вніс Президент України Володимир Зеленський як невідкладний законопроект для позачергового засідання Верховної Ради.

У пояснювальній записці авторства одіозного керівника Адміністрації президента Андрія Богдана, йшлося, що новий закон має позбавити Україну змішаної системи виборів, нібито є неефективною. Згідно з нею 50% парламенту обиралися за партійними списками, а ще 50% парламентських місць здобувались на мажоритарних округах.

Новий закон передбачав «відмову від застосування мажоритарної системи на виборах як загальносвітовий тренд», адже у більшості держав Європи вибори проводяться за пропорційною виборчою системою.

Також у Зеленського підкреслили «високий виборчий бар’єр, який застосовується за пропорційною складовою чинної виборчої системи і становить 5%, що перешкоджає оновленню політичних еліт та появі нових облич у парламенті», і запропонували зробити його на рівні 3%. «У більшості країн Європи, в яких вибори проводяться за пропорційною системою, виборчий бар’єр становить 3 – 4%», – йшлося в поясненні.

Водночас у Зеленського таки схвалили ідею відкритих партійних списків, до якої закликає громадськість і навіть сам новообраний президент під час своєї святкової промови під час інавгурації. Але автори законопроекту переконують, що буцімто дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та 60-денний термін для обрання нового складу парламенту не залишає шансів на впровадження цієї системи на позачергових виборах народних депутатів України.

«Саме тому ці вибори мають проводитись… за пропорційною виборчою системою із закритими партійними списками», – йдеться у пояснювальній записці.

За даними системи «Рада», ідея пропорційної системи із закритими списками та пониження прохідного бар’єру до 3% провалилася, проте все-таки знайшла прихильність 92 народних обранців.

Проти проголосувало 68 осіб, утрималися – 43, не голосували – 51.

Серед парламентарів, які підтримали закриті списки, –найбільше представників партії «Батьківщина», у тому числі й Юлія Тимошенко, та партія «Самопоміч» Андрія Садового. Також активно підтримали ініціативу закритих списків колишні регіонали з «Опозиційного блоку».

Окрім того 22 голоси також віддали позафракційні депутати, серед яких представник Львівщини Володимир Парасюк.