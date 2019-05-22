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У п'ятницю на Львівщині стартує фестиваль «Небу-ХАЙ!»

Соломія Головіна

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У селі Березина Миколаївського району 24-26 травня  відбудеться фестиваль «Небу-ХАЙ!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«На учасників фестивалю чекає квест «Скарби Скарбека», вільне падіння на аербег, пейнтбол, каякінг, бої сумо, скелелазіння, паркур, заплив на саморобних плавзасобах «Всі на всьому», велопробіг Львів-Березина, показові виступи колективів fire-show та багато іншого», – зазначив організатор фестивалю «Небу-ХАЙ!», президент турклубу «Манівці» Тарас Тарас Білошицький.

Як наголосила начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака, мета фестивалю – показати учасникам як цікаво і активно можна розважатись без проміле – до того ж, у будь-якому віці.

«Фестиваль і локація – чудова ідея для вікенду та подорожі зі сім’єю, друзями і те, що фестиваль пропагує здоровий відпочинок  – це  гарно підходить у концепцію програми розвитку туризму в області. Навколо фестивалю є цікаві туристичні локації: Стільське горбогір’я, веринський тисячолітній дуб, будівля сиротинця графа Станіслава Скарбека у с. Заклад», – підкреслила Наталія Табака.

Також фестиваль має соціальну мету – це цеглинка для побудови громадської мультиспортивної школи у с. Березина.

«Цей фестиваль передусім гуртує активну молодь, тому що кожному є чим себе зайняти.  Захід є оригінальним і ми запрошуємо туди усіх охочих. Це взірець того, коли є ціль і для цього роблять усі кроки, щоб розвивати молодь та суспільство», – наголосив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський.

Одночасно з фестивалем функціонуватиме дитяча зона проекту «Здоровий відпочинок для всієї сім’ї».

«Сімейні цінності є надзвичайно важливі, бо саме у сім’ї формуються традиції та звичаї.  На сімейній  локації батьки зможуть провести час зі своїми дітками, і ці моменти відобразити у чудових фото», – зазначила начальник управління з питань праці та сімейної політики департаменту соціального захисту населення ЛОДА Уляна Дорош.

 

 

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