Сьогодні у «Дзизі» прощатимуться з Маркіяном Іващишином

Сьогодні, 22 травня, о 18 годині у мистецькому просторі «Дзиґа» розпочнеться прощання з відомим львівським діячем Маркіяном Іващишином. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

О 20 годині відбудеться парастас. Домовина з тілом перебуватиме у арт-галереї «Дзиґа» протягом ночі. Усі охочі зможуть прийти попрощатись з відомим львів’янином.

Завтра, 23 травня, о 12 годині відбудеться Чин похорону у Храмі Пресвятої Євхаристії (Домініканський собор).

Орієнтовно о 13 годині домовину з тілом з храму понесуть на Личаківське кладовище. Колона рухатиметься за маршрутом: вул. І. Федорова — вул. Руська — вул. Підвальна — вул. Винниченка — пл. Соборна — вул. Пекарська — до Личаківського кладовища. За маршрутом похоронної процесії можливе ситуативне перекриття руху транспорту.

Чин погребення на Личакові орієнтовно відбудеться о 14 годині.

Як повідомляв Львівський портал, учора, 21 травня, на 52 році життя у Львові раптово помер громадський, політичний і культурний діяч, один із провідників «Революції на граніті» 1990 року, співзасновник мистецького об’єднання «Дзиґа» Маркіян Іващинин.