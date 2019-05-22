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Ремонт парку 700-річчя Львова: підрядника зобов’язали переробити систему водовідведення та велодоріжки

Соломія Головіна

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У міськраді зобов’яжуть підрядника, який ремонтував доріжки, а також облаштовував систему водовідведення у парку 700-річчя Львова, виправити неякісно виконану роботу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як відомо, з початку весни у місті стартував капітальний ремонт парку 700-річчя Львова. Підрядна організація ремонтувала доріжки, а також облаштовувала систему водовідведення.

Як повідомив заступник директора департаменту містобудування з питань екології та природних ресурсів Володимир Данилюк, після обстеження якості виконання робіт було виявлено чимало недоліків. Відтак, підрядника зобов’язали переробити виконану роботу.

«15 травня департамент містобудування провів чергове обстеження якості виконання робіт у парку 700-річчя із залученням інженера з технічного нагляду, а також головного архітектора проекту. За результатами обстеження встановлено факт неякісного виконання робіт з водовідведення, що, власне, спричинило руйнування доріжок. Департамент містобудування скерував претензію підрядній організації, де чітко встановлено термін усунення всіх зауважень, відповідно до гарантійних зобов’язань. У разі невиконання наших вимог, департамент застосує штрафні санкції для підрядної організації, тоді ми зможемо розірвати угоду і провести новий тендер на визначення підрядника», – розповів Володимир Данилюк.

До слова, цьогоріч у парку 700-річчя також планують встановити нове освітлення. Мерія вже виділила на ці роботи близько 1,7 млн грн.

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