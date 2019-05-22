Під час благодійних екскурсій у Гарнізонному храмі вперше покажуть ікону святого Бенедикта

Львів’ян та гостей міста запрошують на екскурсії у Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, під час яких збиратимуть кошти на реставрацію ікони святого Бенедикта. Про це Львівському порталу повідомили у Гарнізонному храмі.

Екскурсії виставкою «Життя навколо храму» відбуватимуться уже цієї п’ятниці та суботи, 24-25 травня, після завершення вечірньої літургії.

Під час екскурсії львів’яни вперше зможуть побачити ікону святого Бенедикта, кошти на реставрацію якої й збиратимуть під час заходу. Вартість екскурсії – добровільний внесок, розмір якого кожен визначає самостійно.

Збір груп відбуватиметься орієнтовно о 19:00-19:30 год. ліворуч від входу у Гарнізонний храм, біля вівтаря Архистратига Михаїла.

Зазначимо, що святого Бенедикта вважають засновником усього західного чернецтва, адже саме він вперше створив систему правил життя у монастирі. Його вважають головним покровителем Європи. Святим Бенедикта визнали ще у 1220 році.