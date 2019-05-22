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Наслідки зливи на Львівщині ліквідовували більше 40 рятувальників

Наталя Дуляба

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Сильні зливи, які тривали 20-21 травня, затопили на території Львівщини приватні домогосподарства, пасовища, підземні переходи та навіть ринки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Через негоду в області піднявся рівень ґрунтових вод, поверхневого стоку та рівень води у річках Пустомитівського, Жидачівського, Городоцького, Жовківського районів, а також у Львові.

Відтак над ліквідацією наслідків негоди на Львівщині працював 41 рятувальник. За допомогою техніки та десятьох мотопомп вони відкачали 853 м кв води.

В Жидачівському районі надзвичайники працювали у селі Вовчатичі та у Жидачеві, де були затоплені два господарства і підвал багатоповерхівки.

Також водою були заповнені підвали житлових будинків у Пустомитах. А в Городку негода затопила десяток торгівельних павільйонів на місцевому продуктовому ринку.

У Львові «плавав» підземний перехід на вул. Городоцькій, 218. Звідти рятувальники викачали 40 м кв води.

Наразі на Львівщині затопленими залишилось 11 присадибних ділянок та 255 пасовищ.

Нагадаємо, 20 травня негода у Львові підтопила деякі вулиці, мешканці скаржились на те, що дощоприймачі не справляються з потоком води, тож на дорогах і тротуарах утворювались ріки. Також через дощ у місті був ускладнений рух електротранспорту.

Як повідомляв Львівський портал, востаннє через сильну негоду Львів «плавав» у серпні минулого року. Тоді протягом дня випало 28% місячної норми опадів. Злива затопила вулиці, підвали, утворила провали на проїжджій частині і хідниках, також було повалено з десяток дерев у місті.

Фото: ДСНС Львівщини

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