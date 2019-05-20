Через негоду у Львові «попливли» вулиці

Сьогодні, 20 травня, злива підтопила у Львові деякі вулиці. Відповідні фото та відео опублікував координатор спільноти «Варта 1» Ігор Зінкевич, повідомляє Львівський портал.

Орієнтовно о 16:30 год. у Львові розпочалась сильна злива, місцями випав град. Через негоду на деяких вулицях утворились великі калюжі, подекуди з-під води навіть не видно дороги.

вул. Окуневського

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> вул. Батуринська

вул. Зелена

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> вул. Руська

пл. Франка

Також на Гарячу лінію міста через зливу активно почали звертатися львів’яни. Вони нарікають на те, що дощоприймачі не справляються з потоком води, тож на дорогах і тротуарах утворюються ріки.

Як повідомили у прес-службі міськради Львова, загалом по місту значних підтоплень не виявлено, втім вода таки назбиралась на Сихові біля «Арсену» та на вул. Зеленій біля ДСК. Туди вже виїхали бригади.

Комунальники вже працюють над очищенням намулень, де такі утворились, а також чистять дощоприймачі.

Зазначимо, що рятувальники оголосили на Львівщині штормове попередження. В області до кінця доби очікуються зливи, град та шквальний вітер до 25-28 м/с.

Як повідомляв Львівський портал, востаннє через сильну негоду Львів «плавав» у серпні минулого року. Тоді протягом дня випало 28% місячної норми опадів. Злива затопила вулиці, підвали, утворила 9 провалів на проїжджій частині і хідниках, також було повалено з десяток дерев у місті.

Фото, відео: Ігор Зінкевич