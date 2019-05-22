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Минулого тижня від грипу померла людина

Анастасія Мельник

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Минулого тижня одна людина померла від грипу. Загалом із 1 жовтня 2018 року зареєстровано 64 летальних випадків, із них 12 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ України.

 

Лікарі зазначають, що упродовж  13-19 травня в Україні на грип та ГРВІ захворіли 97 858  людей. Епідемічний поріг захворюваності не перевищений у жодній з областей.

Окрім того, з початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 161 543 людини.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області упродовж минулого тижня на грип та гострі респіраторні інфекції захворіло 6 240 осіб, що на 802 випадки більше, як за попередній тиждень.

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