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На Львівщині поступово зростає кількість хворих на ГРВІ

Анастасія Мельник

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Упродовж 13-19 травня у Львівській області захворіло на грип та  гострі респіраторні  інфекції  6 240 особи, що на 802 випадки більше, як за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

У Львові за цей же період захворіло 2 036 осіб (20 тиждень) та 1 610 осіб (19 тиждень).

Протягом 20 тижня було госпіталізовано з діагнозом  ГРІ в інфекційні стаціонари області 60 осіб, у тому числі 46 дітей віком до 17 років.

Від початку епідсезону (з 1 жовтня 2018 року)  у Львівській області захворіло на гострі респіраторні інфекції та грип 320 851 осіб, у тому числі 181 086 дітей до 17 років.

Також за цей період зареєстровано 10 летальних випадків від грипу А у дорослих  серед вікових груп  30-64 роки – 8 випадків, 65 років і старше – 2 випадки. За статтю: чоловіки – 6 випадків, жінки – 4 випадки.

 

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