Для літніх львів'ян на Знесінні працює Центр денного дозвілля

У Львові у мікрорайоні Знесіння для літніх людей, які перебувають на обслуговуванні Львівського міського терцентру соціального обслуговування, працює Центр денного дозвілля. Він функціонує при храмі Пресвятої Богородиці Володарки України (вул. Новознесенській, 34). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Як повідомили у Львівському міському територіальному центрі соціального обслуговування, Центр денного дозвілля працює двічі в тиждень: вівторок та четвер з 11:00 до 13:00 год. У ці дні фахівці Центру проводять різноманітні заходи, кожен з яких відвідує 10 — 15 осіб.

«Центр ми відкрили лише торік, у жовтні, проте за цей час відбулось безліч цікавих та корисних заходів. Наприклад, для літніх дідусів та бабусь психолог терцентру провів цикл арт-терапевтичних занять із використанням музичного релаксу. Також відбулось багато екскурсій. До прикладу, наші підопічні побували у пожежній частині, де вони ознайомилися з роботою пожежників та технікою пожежної безпеки, а ще їм розповіли про правила запобігання пожежам та поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій.

Іще ми були у кав’ярні-галереї «Штука»: львів ҆яни літнього віку, які люблять поезію, відвідали захід під назвою «Впусти в своє серце весну» з Наталкою Криничанкою та Юлією Курташ-Карфою. Також люди поважного віку виготовляли ляльки-мотанки та великодні листівки, писали писанки. Організовували ми для них і вертепи та гаївки. До речі, у наших планах — не менш цікаві заходи», — розповіли у терцентрі.

Так, на сьогодні у Львові функціонує 9 центрів денного дозвілля, а саме: при храмі св. Климента Папи (вул. Чупринки, 70); при храмі Всіх Святих Українського Народу (вул. Петлюри, 32); при храмі Різдва Пресвятої Богородиці (просп. Червоної Калини, 70); при храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175); при храмі Христового Воскресіння (вул. Городоцька, 319а); при відділенні соціальної адаптації (вул. Кирилівська, 3а); при Галицькому відділенні соціальної допомоги вдома (вул. Франка, 41); при Центральній міській дитячій бібліотеці (вул. Окуневського, 3); при церкві Пресвятої Богородиці Володарки України (вул. Новознесенська, 34).

Працівники територіального центру у центрах дозвілля для літніх громадян щоденно проводять різнопланові заходи, аби якомога більше урізноманітнити дозвілля і залучити до участі щонайбільше людей поважного віку. У заходах беруть участь 10−15 старших мешканців Львова. Кожну групу обов’язково супроводжує на прогулянці, екскурсії чи тренуванні працівник Львівського міського терцентру.

Слід зауважити, що у Львівському територіальному центрі запрошують долучитись до їхньої дружної родини усіх охочих.

Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 58а, тел.: 238−32−74.