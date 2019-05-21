Вчора, 20 травня, Володимир Зеленський підписав свій перший указ на посаді Президента України. Про це пише Уніан, повідомляє Львівський портал.

У документі №300/2019 від 20 травня 2019 року, опублікованому на сайті глави держави, йдеться про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

«У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост Президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Нагадаємо, вчора, 20 травня, новообраний президент Володимир Зеленський склав присягу українському народу та розпустив Верховну Раду. Все, про що говорив новий глава держави, читайте тут.