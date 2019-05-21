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За останній тиждень на кір захворіли майже дві тисячі українців

Анастасія Мельник

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Упродовж 9-16 травня в Україні на кір захворіли 1 935 людей — 1 035 дорослих та 900 дітейПро це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ України.

 

Із 9 до 16 травня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській області (358 хворих: 265 дорослих і 93 дитини), м. Київ (208: 116 дорослих і 92 дитини), Київській (138 хворих: 74 дорослих і 64 дитини), Тернопільській (119: 46 дорослих і 76 дітей) та Львівській областях (112: 32 дорослих і 80 дітей).

Зокрема, як повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України упродовж 8-15 травня на Львівщині зареєстровано 112 випадків кору. За попередній тиждень (02.05-07.05) – 131 випадок.

Госпіталізовано з діагнозом  кір в інфекційні стаціонари області 71 особа ( 63,4%), у тому числі 47 дітей віком до 17 років.

З початку року у Львівській області на кір захворіли  5 550 осіб, у тому числі 3 785 дітей, 1 765 дорослих.

Найвищі показники захворюваності на кір у  містах – Львів, Дрогобич, Червоноград, районах – Пустомитівський, Яворівський, Стрийський, Дрогобицький,  Городоцький.

З початку року (з 28 грудня 2018 року до 16 травня 2019 року) на кір захворіли 49 288 людей — 23 240 дорослих і 26 048 дітей. Від ускладнень кору померли 17 людей. Загалом з початку спалаху – з літа 2017 року — на кір захворіли більше 100 тис. людей, 38 з яких померли.

Як повідомляв Львівський портал, в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун дала поради, що робити, якщо ви контактували з людиною, хворою на кір.

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