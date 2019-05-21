Весняний призов. На Львівщині вже 450 юнаків змінили цивільний одяг на військовий

У Львівській області триває весняний призов на строкову службу. Зокрема, вже в області до війська призвали 450 юнаків. Про це у Facebook написав військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко.

«Понад 450 львівських юнаків одягнули солдатські однострої. Планове завдання з призову на строкову військову службу виконується згідно встановлених часових термінів. Робота ведеться планово – оповіщаються призовники, вони прибувають на дільниці, збірні пункти та відбуваються безпосередні відправки до війська», – зазначив Олександр Тіщенко.

Головний комісар області зазначив, що багато призовників приходять до районних військових комісаріатів не чекаючи повістки.

«Хочу подякувати їхнім батькам за правильне патріотичне виховання своїх синів. Здебільшого юнаки хочуть служити в елітних військах. Тобто у десантно-штурмових військах, Національній Гвардії України та Державній прикордонній службі Україні», – підкреслив комісар.

Олександр Тіщенко нагадав, що призов на строкову військову службу триватиме до 30 червня. Загалом, понад 870 юнаків з Львівщини поповнять лави Збройних Сил України та інших військових формувань під час призовної кампанії «Весна-2019».

Як повідомляв Львівський портал, за час весняної призовної кампанії в Україні до війська призвуть 18 тисяч 752 людини.