ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові «замінували» три виші

Анастасія Мельник

|

У Львові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування трьох вишів та двох торгових центрів. Про це Львівському поталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Зокрема, до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування п’ятьох об’єктів у Львові– трьох вишів: розташованих на вулицях Героїв Майдану (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного), Клепарівській (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) та Університетській (Львівський національний університет імені Івана Франка), а також торгового центру на вулиці Княгині Ольги і торгово-розважального центру на вулиці Під Дубом (ТРЦ «Форум»).

На місці працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежать будівлі та прилеглі території.

Як повідомляв Львівський портал, учора, 20 травня, у Львові патрульні затримали псевдомінера, ще коли він тримав в руках телефонну слухавку та повідомляв про «замінування» приміщення на вулиці Залізничній.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...