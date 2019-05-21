У Львові «замінували» три виші

У Львові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування трьох вишів та двох торгових центрів. Про це Львівському поталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зокрема, до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування п’ятьох об’єктів у Львові– трьох вишів: розташованих на вулицях Героїв Майдану (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного), Клепарівській (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) та Університетській (Львівський національний університет імені Івана Франка), а також торгового центру на вулиці Княгині Ольги і торгово-розважального центру на вулиці Під Дубом (ТРЦ «Форум»).

На місці працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежать будівлі та прилеглі території.

Як повідомляв Львівський портал, учора, 20 травня, у Львові патрульні затримали псевдомінера, ще коли він тримав в руках телефонну слухавку та повідомляв про «замінування» приміщення на вулиці Залізничній.