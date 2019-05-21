У квітні в Україні зареєстрували понад дві тисячі випадків туберкульозу

В Україні у квітні зареєстрували 2 156 випадків туберкульозу. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.
Випадки туберкульозу:
- 1 766 нових випадків захворювання;
- 390 пацієнтів із рецидивом;
- 39 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
- 128 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
- 112 інших випадків.
Загалом у квітні від туберкульозу лікувалися 21 410 українців.
Як повідомляв Львівський портал, у квітні в Україні офіційно зареєстровано 1 439 нових випадків ВІЛ-інфекції.
Анастасія Мельник