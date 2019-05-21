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У квітні в Україні зареєстрували понад дві тисячі випадків туберкульозу

Анастасія Мельник

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В Україні у квітні зареєстрували 2 156 випадків туберкульозу. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

 

Випадки туберкульозу:

  • 1 766 нових випадків захворювання;
  • 390 пацієнтів із рецидивом;
  • 39 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
  • 128 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
  • 112 інших випадків.

 

Загалом у квітні від туберкульозу лікувалися 21 410 українців.

Як повідомляв Львівський портал, у квітні в Україні офіційно зареєстровано 1 439 нових випадків ВІЛ-інфекції.

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