У квітні у близько 1,5 тисячі українців виявили ВІЛ

У квітні в Україні офіційно зареєстровано 1 439 нових випадків ВІЛ-інфекції. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.
З-поміж них у 652 пацієнтів діагностовано СНІД, а 255 людей померло від СНІДу.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у квітні:
- гетеросексуальний — 952;
- гомосексуальний — 38;
- парентеральний — 299;
- вертикальний — 146;
- невідомий — 4.
Загалом з 1987 року в Україні офіційно зареєстровано 339 621 випадок ВІЛ-інфекції.
З-поміж них у 113 813 пацієнтів діагностовано СНІД, а 49 500 людей померли від СНІДу.
Як повідомляв Львівський портал, упродовж 17-24 травня львів’яни зможуть безкоштовно зробити тест на ВІЛ, а також на вірусні гепатити В і С.
Анастасія Мельник