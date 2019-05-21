У квітні у близько 1,5 тисячі українців виявили ВІЛ

У квітні в Україні офіційно зареєстровано 1 439 нових випадків ВІЛ-інфекції. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

З-поміж них у 652 пацієнтів діагностовано СНІД, а 255 людей померло від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у квітні:

гетеросексуальний — 952;



гомосексуальний — 38;



парентеральний — 299;



вертикальний — 146;



невідомий — 4.



Загалом з 1987 року в Україні офіційно зареєстровано 339 621 випадок ВІЛ-інфекції.