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У квітні у близько 1,5 тисячі українців виявили ВІЛ

Анастасія Мельник

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У квітні в Україні офіційно зареєстровано 1 439 нових випадків ВІЛ-інфекції. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

 

З-поміж них у 652 пацієнтів діагностовано СНІД, а 255 людей померло від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у квітні:

  • гетеросексуальний — 952;
  • гомосексуальний — 38;
  • парентеральний — 299;
  • вертикальний — 146;
  • невідомий — 4.
Загалом з 1987 року в Україні офіційно зареєстровано 339 621 випадок ВІЛ-інфекції. 
 
З-поміж них у 113 813 пацієнтів діагностовано СНІД, а 49 500 людей померли від СНІДу.
Як повідомляв Львівський портал, упродовж 17-24 травня львів’яни зможуть безкоштовно зробити тест на ВІЛ, а також на вірусні гепатити В і С.

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