ОСТАННІ НОВИНИ

Замість Синютки на сесії облради звітуватиме Замлинський

Наталя Дуляба

|

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка перебуває у відпустці, тож 21 травня він не звітуватиме перед депутатами облради. Про це пише ZIK, повідомляє Львівський портал.

 

Обов’язки голови ЛОДА наразі виконує перший заступник Ростислав Замлинський. Саме він завтра, 21 травня, звітуватиме на сесії Львівської облради щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2018 рік.

Як повідомляв Львівський портал, на сесії облради 21 травня депутати мали заслухати звіт про роботу за 2018 рік голови Львівської облради Олександра Ганущина та звіт очільника Львівської ОДА Олега Синютки щодо виконання вищевказаної програми.

Сам Синютка відразу після другого туру виборів Президента України заявив, що йде з посади.

Як відомо, Олега Синютку було призначено керівником Львівщини 26 грудня 2014 року. Голів обласних державних адміністрацій призначає та звільняє Президент України.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...