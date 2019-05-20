Замість Синютки на сесії облради звітуватиме Замлинський

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка перебуває у відпустці, тож 21 травня він не звітуватиме перед депутатами облради. Про це пише ZIK, повідомляє Львівський портал.

Обов’язки голови ЛОДА наразі виконує перший заступник Ростислав Замлинський. Саме він завтра, 21 травня, звітуватиме на сесії Львівської облради щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2018 рік.

Як повідомляв Львівський портал, на сесії облради 21 травня депутати мали заслухати звіт про роботу за 2018 рік голови Львівської облради Олександра Ганущина та звіт очільника Львівської ОДА Олега Синютки щодо виконання вищевказаної програми.

Сам Синютка відразу після другого туру виборів Президента України заявив, що йде з посади.

Як відомо, Олега Синютку було призначено керівником Львівщини 26 грудня 2014 року. Голів обласних державних адміністрацій призначає та звільняє Президент України.