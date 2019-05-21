Порошенко планує йти на президентські вибори у 2024 році

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що планує брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться в Україні у 2024 році. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, пише Еспресо.

Колишній глава держави заявив, що знову піде на вибори через п’ять років, адже хоче зміцнити досягнення України, а не втримати владу.

«Я залишаюсь в політиці і буду радий допомогти новому президенту порадами, якщо він їх потребуватиме. І так, я намагатимусь взяти участь в наступних президентських виборах. Але не тому, що тримаюсь за владу, а тому, що я хочу допомогти запобігти тому, щоб ми не втратили досягнуте, як це вже було 100 років тому», – заявив Порошенко.

Він додав, що пишається своїм президентством, згадав про боротьбу проти Росії та проведення реформ в Україні. Водночас Петро Порошенко не вважає програшем свою участь у президентських виборах-2019, на яких перемогу здобув Володимир Зеленський.

«Я розглядаю вибори, що відбулись, не як поразку. І цим я найбільше пишаюсь, що ми утвердили в Україні нову демократичну традицію. Це були вільні і чесні вибори, у яких переміг мій опонент, і я його з цим привітав», – сказав Порошенко.

Як повідомляв Львівський портал, у другому турі чергових виборів Президента України Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. При цьому Львівщина стала єдиною областю, де перемогу здобув Петро Порошенко.

А вчора, 20 травня, новообраний президент Володимир Зеленський склав присягу українському народу та розпустив Верховну Раду. Все, про що говорив новий глава держави, читайте тут.