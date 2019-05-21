Маркіяна Іващишина поховають на Личакові в четвер

Громадського, політичного і культурний діяча, одного із провідників «Революції на граніті» 1990 року, співзасновника мистецького об’єднання «Дзиґа» Маркіяна Іващишина, який передчасно помер сьогодні, поховають на Личакові в четвер. Про Це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомляється, завтра о 18.00 розпочнеться прощання з покійним у мистецькому просторі «Дзиґа». О 20.00 год відбудеться парастас. Домовина з тілом перебуватиме у арт-галереї «Дзиґа» протягом ночі. Усі охочі зможуть прийти попрощатись з відомим львів’янином.

У четвер о 12.00 відбудеться чин похорону у Храмі Пресвятої Євхаристії (Домініканський собор). Орієнтовно о 13.00 домовину з тілом з храму понесуть на Личаківське кладовище. За маршрутом ходи похоронної процесії можливе ситуативне перекриття руху транспорту. Орієнтовно о 14.00 год на Личаківському кладовищі відбудеться чин похорону та погребіння.

Зазначимо, Маркіян Іващишин був відомим культурним і політичним діячем. Він народився у Львові 6 вересня 1966 року. Очолював Студентське братство Львова, був одним із провідників «Революції на граніті» 1990 року, а з 1993-го працював директором мистецького об’єднання «Дзиґа».

Маркіян Іващишин також відомий організацією першого у Львові фестивалю української музики «Вивих». Йому належали культові львівські кав’ярні «Лялька», «Вавілон-20», «За кулісами», «Під Клепсидрою», де регулярно у 90-х роках проводились концерти. Саме на одному з таких концертів вперше виступав юний Святослав Вакарчук із «Океаном Ельзи». Іващинин також був арт-продюсером ранніх проектів «Океану Ельзи», Руслани, організовував у Львові відомі фестивалі «Флюгери Львова», «Jazz Bez».

18 травня, у переддень 30-річчя Студентського братства Львівщини, Президент України Петро Порошенко нагородив Маркіяна Іващишина орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.