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Львів'ян кличуть на сімейне свято «Буде родина – буде Україна»

Анастасія Мельник

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26 травня  у Львові відбудеться щорічне свято сім’ї під гаслом «Буде родина – буде Україна!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Розпочнеться захід о 14 год. з віче-молитви біля пам’ятника Тарасу Шевченку та святкової ходи від пам’ятника Кобзарю до площі біля пам’ятника Івану Франку.

Опісля відбудеться концерт за участю родинних та дитячих колективів, а також відомих виконавців.

У програмі свята: святкова молитва, цікаві дитячі забави, спортивні показові змагання, різноманітні майстер-класи, ярмарок.

Захід відбувається, у рамках відзначення Міжнародного дня сім’ї.

Як повідомляв Львівський портал, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день сім’ї.

 

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