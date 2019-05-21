Львів'ян кличуть на сімейне свято «Буде родина – буде Україна»

26 травня у Львові відбудеться щорічне свято сім’ї під гаслом «Буде родина – буде Україна!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Розпочнеться захід о 14 год. з віче-молитви біля пам’ятника Тарасу Шевченку та святкової ходи від пам’ятника Кобзарю до площі біля пам’ятника Івану Франку.

Опісля відбудеться концерт за участю родинних та дитячих колективів, а також відомих виконавців.

У програмі свята: святкова молитва, цікаві дитячі забави, спортивні показові змагання, різноманітні майстер-класи, ярмарок.

Захід відбувається, у рамках відзначення Міжнародного дня сім’ї.

Як повідомляв Львівський портал, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день сім’ї.