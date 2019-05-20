Зеленський задекларував віллу в Італії та п’ять готельних номерів у Грузії

Сьогодні, 20 травня, Президент України Володимир Зеленський подав до НАЗК декларацію про доходи за 2018 рік, де вказав віллу в Італії за майже 89 млн грн та п’ять готельних номерів у Грузії. Про це пише УП, повідомляє Львівський портал.

Зеленський задекларував кілька квартир у Києві, квартиру дружини в Криму на майже 130 кв м та низку нерухомості за кордоном

Зокрема, у президента з дружиною Оленою є квартира у Великій Британії площею 91 кв м та житловий будинок в Італії площею 413 кв м. Будинок Зеленські придбали у 2015 році за 88,6 млн гривень, а квартира у Британії їм коштувала більше 42 млн грн. У декларації за 2017 рік Зеленський не вказував італійського маєтку.

Також подружжя вказало п’ять об’єктів незавершеного будівництва – готельних номерів у Грузії.

Крім того, у Зеленських є квартира у Києві площею майже 300 кв м за більш ніж 19 млн грн.

Він із дружиною є кінцевим бенефеціаром ТОВ «КІНОКВАРТАЛ», ТОВ «СТУДІЯ КВАРТАЛ – 95», ТОВ «ЗЕЛАРІ ФІШ», Aldorante Limited (зареєстрована в Кіпрі), Vilhar Holdings Limited (зареєстрована в Кіпрі), Film Heritage inc (зареєстрована в Белізі), San Tommaso S.R.L. (зареєстрована в Італії).

У порівнянні з 2017 роком із переліку компаній зникла Megiritano Ventures Ltd, зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Торік за основним місцем роботи («Квартал 95») Зеленський заробив 4,2 млн гривень. Крім цього президент задекларував ще 5,5 млн грн доходу.

Дружина президента торік заробила 4,9 млн грн.

Готівкою президент зберігає 190 тисяч доларів, 107 тисяч євро, а перша леді – 150 тисяч гривень. Інші кошти подружжя зберігає на рахунках «Приватбанку», переважно в Латвії. У Зеленського на рахунках – 440 тисяч доларів, 1 мільйон гривень та 130 євро, а в Зеленської – майже 12 тисяч доларів, більше 100 тисяч гривень.

Водночас Зеленський вказав низку фінансових зобов’язань: кредитів у «ОТП Банк» у 200 тисяч гривень та 400 тисяч гривень у «Приватбанку», а також позику у власної компанії Film Heritage inC на суму 1 775 935 фунтів стерлінгів (приблизно 60 млн грн).

Також Зеленські задекларували акції та облігації в Україні та Кіпрі, корпоративні права на ТОВ «КІНОКВАРТАЛ», «СТУДІЯ КВАРТАЛ-95», «ЗЕЛАРІ ФІШ», «ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЛІГА СМІХУ», «АНІМАЦІЙНА СТУДІЯ 95», «Квартал ТВ», «ФІШ-ХАУС», «ІНВЕСТ АНІМА», «ГАУДІ СТУДІО», «КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ».

Серед іншого у подружжя є по кілька коштовних годинників марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer. Також Зеленські мають автомобілі LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. Торік у дружини Зеленського був ще й BMW.

Володимир Зеленський також задекларував три винаходи, три корисні моделі, понад 30 торгових марок чи комерційних найменувань.

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