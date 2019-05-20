Мерія погодила розподіл 50 мільйонів із бюджету Львова. На що підуть кошти?

Сьогодні, 20 травня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив розподіл 50 млн грн із резервного фонду бюджету Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Відтак 50 млн грн із резервного фонду розподілили таким чином:

18 млн грн виділять всім районним адміністраціям Львова на поточний ремонт доріг (по 3 млн грн кожній);

ще 15 млн грн скерують Франківській райадміністрації на ремонт доріг;

7 млн грн підуть на зовнішнє освітлення у місті;

4 млн грн віддадуть на відеоспостереження у школах;

1,7 млн грн – на підвищення зарплат працівникам установ культури та на утримання культурних закладів;

понад 3 млн грн виділять на ремонт медичного обладнання.

Зазначимо, що розподіл цих 50 млн грн ще має затвердити сесія Львівської міськради, яка відбудеться у четвер, 23 травня.