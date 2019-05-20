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Мерія погодила розподіл 50 мільйонів із бюджету Львова. На що підуть кошти?

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 20 травня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив розподіл 50 млн грн із резервного фонду бюджету Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Відтак 50 млн грн із резервного фонду розподілили таким чином:

  • 18 млн грн виділять всім районним адміністраціям Львова на поточний ремонт доріг (по 3 млн грн кожній);
  • ще 15 млн грн скерують Франківській райадміністрації на ремонт доріг;
  • 7 млн грн підуть на зовнішнє освітлення у місті;
  • 4 млн грн віддадуть на  відеоспостереження у школах;
  • 1,7 млн грн – на підвищення зарплат працівникам установ культури та на утримання культурних закладів;
  • понад 3 млн грн виділять на ремонт медичного обладнання.

Зазначимо, що розподіл цих 50 млн грн ще має затвердити сесія Львівської міськради, яка відбудеться у четвер, 23 травня.

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