На Львівщині оголосили штормове попередження

Через проходженням активних атмосферних фронтів над Західними областями України, упродовж 20-23 травня на території Львівської області очікується ускладнення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, у другій половині дня 20 травня значні дощі, місцями сильні дощі та зливи, град. Грози, пориви південно-східного вітру 17 – 22 м/с, подекуди шквали 25 – 28 м/с.

21 – 23 травня – сильні тривалі дощі. Грози, подекуди град та шквали 15 – 20 м/с. Ускладнення погодних умов відповідає ІI рівню небезпечності (помаранчевий).

Також, через із сильними зливами, очікують підйом рівнів води над рівнями: ввечері 20 травня та впродовж 21 – 23 травня на річках басейнів Сяну, Дністра на 0,5 – 1,5 м, місцями на окремих ділянках до 2 м. Місцями початковий вихід води на заплаву, часткове підтоплення с/г угідь. При сильних зливах та дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення селевих потоків. 21 – 23 травня на річках басейну Західного Бугу на 0,2 – 0,7 м. Місцями затоплення заплав, с/г угідь.