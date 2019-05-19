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Смертельна ДТП у Брюховичах: «Мерседес» влетів в дерево, а потім в електроопору

Вероніка Рой

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Вчора, 18 травня, близько 20.30 на вулиці Незалежності України в селищі Брюховичі, що біля Львова, автомобіль «Мерседес» влетів в дерево, а потім в опору лінії електропередач. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікцаії поліції у Львівській області.

 

«Водій автомобіля «Мерседес», 29-річний житель Яворівського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль занесло на зустрічне узбіччя, де транспортний засіб в’їхав спочатку у дерево, а потім в металеву опору лінії електропередач», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Від отриманих травм водій та пасажир «Мерседеса», 31-річний місцевий мешканець, померли на місці події. Із тілесними ушкодженнями до лікарні було доставлено пасажирку автомобіля.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція, Ігоря Зінкевича

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