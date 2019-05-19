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СБУ спіймала на хабарі працівників митного посту «Угринів»

Вероніка Рой

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Сьогодні, 19 травня, СБУ на хабарі у 6 тисяч гривень викрила  працівників митного посту «Угринів», що на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

 

Як повідомляється, митники систематично вимагали гроші з громадян за нестворення штучних перешкод при переміщенні товарів через кордон.

«Зокрема, співробітники СБУ затримали двох митників після одержання ними неправомірної вигоди у шість тисяч гривень з чергового підприємця. Також під час обшуку правоохоронці вилучили у працівників митного посту більше ста тисяч гривень готівки», – повідомляють в СБУ.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення хабарникам про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.

Також правоохоронці перевіряють інших працівників митного посту «Угринів» на причетність до протиправної діяльності.

Операція із затримання проводилася спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Фото: СБУ

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