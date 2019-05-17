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На ремонт ліфтів у Львові витратять 34 мільйони

Наталя Дуляба

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Цьогоріч на ремонт ліфтів у бюджеті міста передбачили 34 мільйони гривень. Зараз ЛКП «Львівсвітло» проводить роботи на 5 об’єктах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

ЛКП «Львівсвітло» обслуговує 866 ліфтів, що є майже половиною від усіх ліфтів міста. Також підприємство працює з ОСББ, якими вже уклало 155 угод.

«Наразі «Львівсвітло» провело капітальні ремонти п’ятьох ліфтів у Залізничному районі. Однак у міському бюджеті на 2019 рік передбачено 34 мільйони гривень на відновлення ліфтів, тому відповідні угоди на ремонт і модернізацію ще будуть укладатись», – розповіла директорка міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

Водночас вона підкреслила, що тариф на обслуговування ліфтів у Львові не переглядали протягом семи останніх років. Відтак найближчим часом він може зрости.

«Зараз триває реформа житлово-комунального господарства: будинки списують із балансу місцевих рад і передають управляючим компаніям, ОСББ, а також на самоуправління. «Львівсвітло» бере активну участь при формуванні тарифу на обслуговування ліфтів і веде перемовини з мешканцями стосовно обґрунтованості ціни. Тому що чинний тариф є занадто малим, і на ці кошти не можна якісно обслуговувати ліфти. Останній раз цей тариф переглядався близько семи років тому», – підкреслила Ірина Маруняк.

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