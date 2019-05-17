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Місто виділило майже три мільйони на ремонт двох львівських садочків

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 17 травня, виконком Львівської міської ради прийняв рішення надати з резервного фонду міського бюджету майже три мільйони гривень на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи підпірних стінок у дошкільних навчальних закладах № 12 (вул. Довбуша, 20) та № 92 (вул. Й. Сліпого, 11). Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Зокрема, на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з відновлення підпірної стінки під літерою «А» у дошкільному навчальному закладі № 12 на вул. Довбуша, 20 надано 1 млн 178 тис. грн та ще 1 млн 361 тис. грн. на відновлення підпірної стінки під літерою «Б».

Також 341 тисячу гривень надано дошкільному навчальному закладу № 92 на вул. Й. Сліпого, 11 для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки.

Як повідомляв Львівський портал, 17 травня, виконавчий комітет ЛМР затвердив три соціально-культурних проекти громадських організацій, які отримають підтримку від міста на суму понад 111 тисяч гривень.

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