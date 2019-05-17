У Львові за міські кошти реалізують три освітніх проекти

Сьогодні, 17 травня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив три соціально-культурних проекти громадських організацій, які отримають підтримку від міста на суму понад 111 тисяч гривень. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Подаємо перелік переможців соціально-культурних проектів громадських організацій у галузі «Освіта», яким надається фінансова підтримка кошти міського бюджету:

За словами начальниці управління освіти ЛМР Зоряни Довганик перший проект «Попередження вживання наркотиків, алкоголю та тютюну серед дітей та молоді» – передбачає просвітницькі заходи як для учнів, так і навчання вчителів.

Щодо проекту «Гендерна рівність у спортивних іграх на уроках фізичної культури», то його мета осучаснити програми з фізичної культури та залучити дітей до занять спортом.

Також цей проект передбачає впровадження корфболу у навчальну програму з фізкультури для шкіл нашого міста.

Зоряна Довганик додала, що в деяких львівських школах, діти вже навчаються такому виду спорту.

До слова, корфбол — це командна гра з м’ячем. Вона багато в чому подібна до змішаного нетболу. У корфбол грають у більш ніж п’ятдесяти країнах. Найбільшу популярність гра дістала у Нідерландах та Бельгії. Корфбол відрізняється від інших командних ігор тим, що це змішана гра: команда складається з чотирьох чоловіків та чотирьох жінок.

Третій проект – це «Літня школа музейних лідерів «Тінейджер в Музеї». Він передбачає використання інноваційних методів роботи у музеях для залучення молоді до відвідування музею та створення інклюзивного середовища.