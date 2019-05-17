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Львів’ян запрошують на Екофест на Сихові. Програма

Наталя Дуляба

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Вже цієї неділі, 19 травня, на площі перед Центром Довженка на Сихові відбудеться Екофестиваль. З цієї нагоди для мешканців та гостей міста підготували різні лекції та майстер-класи на екологічну тему. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Екофестиваль на Сихові проводитимуть уже вдруге. Цьогоріч захід розпочнеться о 15:00 год. і триватиме до кінця дня на площі перед Центром Довженка, що на просп. Червоної Калини, 81.

У програмі фестивалю – лекції, низка майстер-класів та ярмарка з екотоварами та смаколиками.

Львів’яни зможуть випробувати свої творчі здібності на майстер-класах плетіння з сіна та ляльок-мотанок, а ще повправлятися у стрільбі з лука, зробити собі килимок із старих футболок. Для зацікавлених проведуть лекцію про правильне харчування, а також про проблеми екології. Відтак на фестивалі можна буде поговорити на важливі теми, які стосуються творення міста і комфортного транспорту, зручніших піших розв’язок та громадських просторів.

Екофестиваль на Сихові відбудеться у межах Майстерні міста, яка проходитиме ще на чотирьох локаціях: Левандівці, Підзамче, озеро на вул. Панча та в Рясному.

«Сьогодні питання екології – це не лише теорія, сьогодні кожен із нас може і в домашніх умовах зробити так, аби менше продукувати сміття, правильно його сортувати, навчитись використовувати вторсировину тощо. Саме тому нам важливим є формат, який пропагує Майстерня міста – спільні навчання, дискусії, спільне планування розвитку нашого мікрорайону», – розповіла директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Також у межах фестивалю на Сихові відкриють першу у Львові екостежку. Вже цієї неділі всі охочі зможуть долучитись до перших екскурсій.

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