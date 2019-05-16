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У львівських готелях знову шукали вибухівку

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 16 травня, правоохоронці у черговий раз шукали вибухівку у львівських готелях. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Зокрема, зранку о 10:40 на електронну скриньку ГУ Нацполіції Львівщини надійшло повідомлення про замінування сімох готелів, розташованих на вулицях Городоцькій, Тершаківців, Яна Матейка, Князя Святослава, Поліщука, Яворівській та на проспекті В’ячеслава Чорновола у Львові.

Працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглі території – вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв Львівський портал, учора, 15 травня, у Львові аноніми повідомили про замінування 13 житлових будинків, семи лікарень, а також семи готелів та міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

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