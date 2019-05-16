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На площі Ринок відкрили фотовиставку «Усі ми — вишиванка»

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 16 травня, до Дня вишиванки у Львові на площі Ринок біля міської ради відкрили тематичну фотовиставку дітей з особливими потребами «Усі ми — вишиванка». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

Цей соціальний проект покликаний передати емоції та красу п’яти особливих дітей, віком від 9 до 15 років, які вдягнули національний одяг.

За словами організаторки виставки та голови ГО «Розправлені крила» Юлії Аронової, День вишиванки — це чудова нагода звернути увагу на дітей з інвалідністю, і на те, що вишиванка — це одяг, який єднає та прикрашає усіх.

«Для нас, як батьків ця виставка — ще одна можливість показати, які наші діти красиві. Часто ми звикли бачити лише їхні особливості та потреби, але насправді — вони є просто дітьми, які вдягають красиві вишиванки і фантастично в них виглядають», — зазначила вона.

Фотопроект допомогли реалізувати: Юлія Аронова — голова ГО «Розправлені крила», Світлана Бачинська — фотограф, колективи фотостудії Art Studio Passage, ТМ «Скиба», ательє Lady Di Atelier, а також п’ятеро неповторних моделей: Марія, Роксоляна, Назарій, Богдан, Тарас та їхні батьки.

Нагадаємо, щороку у третій четвер травня Україна відзначає День вишиванки – національне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 16 травня, біля будівлі Львівської облдержадміністрації відбулося спільне виконання Державного гімну України з нагоди святкування Дня вишиванки .

Також до свята, на площі Ринок скульптури вбрали у вишиванки, а також львів’яни створили карту різноманіття вишиванок.

Фото: Львівська міська рада

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