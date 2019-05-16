У Львові створили мапу різноманіття українських вишиванок

У Львові на площі Ринок до Дня вишиванки створили величезну мапу, яка показує всю різноманітність вишиванок України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Ідея такої незвичної мапи — показати цілісну картину різноманітності вишивки, яка об’єднує українців, — як націю.

«Це пазли 24 областей та Криму, які разом складають карту України. Студенти самі намалювали, порозрізали і розграфили їх орнаментами вишиванки. Зараз же ми запросили перехожих допомогти розмалювати ці візерунки кольоровими фарбами. Опісля — склали їх усіх в одну велику карту, розміром 2×4 метри», — зазначила Олена Лазурко.

За її словами, кожна область має певний притаманний елемент вишивки та візерунок, який пов’язують із нею: десь це — квіти, десь — геометричні фігури чи вишивка хрестиком, десь — вишивка гладдю.

«Ми досліджували місцеві орнаменти. І тепер на кожній частині пазлу з іншого боку є інформаційна довідка про конкретну область і ті візерунки, які вона представляє», — додала вона.

Нагадаємо, щороку у третій четвер травня Україна відзначає День вишиванки – національне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 16 травня, біля будівлі Львівської облдержадміністрації відбулося спільне виконання Державного гімну України з нагоди святкування Дня вишиванки .

Також до свята, скульптури на площі Ринок вдягнули у вишиванки.