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На Левандівці відтворять історію перших поштових та пасажирських авіарейсів у Львові

Анастасія Мельник

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17−19 травня усіх львів’ян запрошують на Левандівку на свято, де розкажуть історію народження авіації в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

Свято, яке відбудеться на Левандівці у рамках щорічної Майстерні міста, присвячене авіації, тому що саме на теренах  місцевого парку був розташований перший міжнародний аеропорт — летовище Левандівка.

«Через Левандівку пролягали маршрути перших поштового, та згодом пасажирського авіарейсів. Ці героїчні епізоди минулого та багато іншого відображені в експозиції «Історії Левандівки у старих фотографіях», створеної Софією Гдакович.

Головним завданням громади Левандівки є збереження рекреаційної зони «Левандівський парк» від забудови, звільнення парку від МАФів та відновлення меж парку», — зазначає керівник культурно-мистецького центру «Супутник» Олександр Агашков.

На відвідувачів свята чекає сюрприз. За сприяння «Майстерні міста», Іван Савицький, засновник майстерні «Зробив тато», виготовить рухому модель літака, який нагадає, як 101 рік тому виглядав перший авіапоштар. Літак стане однією з атракцій Левандівського парку, та використовуватиметься, як фотозона для дітей. Окрім подивитися, дітки і відвідувачі зможуть його розмалювати. Модель літака презентуватимуть 17 травня.

18−19 травня відбуватимуться майстер-класи для дітей та дорослих, концерт, кінопокази та Поетична весна, а також запуск паперових літачків.

Повна програма заходу за посиланням.

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