Левандівка відкриває Майстерню міста

17 травня вже восьме свою роботу розпочинає щорічна унікальна платформа – Майстерня міста. Про це повідомляють організатори заходу.

Щороку головною метою Майстерні міста є об’єднати мешканців, владу та громадських активістів для спілкування про важливі міські та громадські ініціативи, які змінюють Львів.

Майстерня міста триватиме не кілька днів, а розтягнеться на кілька вихідних впродовж травня-червня.

Події відбуватимуться у різних районах міста Львова.

Відкриття Майстерні міста заплановане 17 травня біля мистецько-культурного центру “Супутник”. Триватимуть заходи Майстерні на Левандівці до неділі 19 травня.

Заходи Майстерні міста відбуватимуться також на Підзамче біля Резаводу, на Панча коло озера та в Рясне.

З повною програмою Майстерні міста можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, у рамках Майстерні міста, на Левандівці розкажуть історію народження авіації в Україні.