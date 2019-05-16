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Левандівка відкриває Майстерню міста

Анастасія Мельник

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17 травня вже восьме свою роботу розпочинає щорічна унікальна платформа – Майстерня міста. Про це повідомляють організатори заходу.

 

Щороку головною метою Майстерні міста є об’єднати мешканців, владу та громадських активістів для спілкування про важливі міські та громадські ініціативи, які змінюють Львів.

Майстерня міста триватиме не кілька днів, а розтягнеться на кілька вихідних впродовж травня-червня.

Події  відбуватимуться у різних районах міста Львова.

Відкриття Майстерні міста заплановане 17 травня  біля мистецько-культурного центру “Супутник”. Триватимуть заходи Майстерні на Левандівці до неділі 19 травня.

Заходи Майстерні міста відбуватимуться  також на Підзамче біля Резаводу, на Панча коло озера та в Рясне.

З повною програмою Майстерні міста можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, у рамках Майстерні міста, на Левандівці розкажуть історію народження авіації в Україні.

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