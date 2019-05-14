Регламентний комітет переніс розгляд дати інавгурації Зеленського

Регламентний комітет Верховної Ради переніс розгляд постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на 15 годину 15 травня. Про це Громадському повідомила керівниця секретаріату комітету Марія Нехоца.

Причиною є те, що комітет ще не отримав усі постанови щодо дати інавгурації.

Також Марія Нехоца зазначила, що комітет вже має 4 постанови, ще 2 мають надійти. Окрім цього, одну постанову відкликали.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді заявили, що планують визначитись із датою інавгурації Володимира Зеленського на пленарному тижні 13-17 травня. Також Володимир Зеленський пропонував провести інавгурацію 19 травня.

Згідно з законодавством, новообраний президент набуває повноважень з моменту складення присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення Президента України. Інавгурація має відбутись не пішніше, ніж через 30 днів із моменту оголошення офіційних результатів виборів.

Як повідомляв Львівський портал, 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила Володимира Зеленського переможцем президентських виборів. За даними ЦВК, у другому турі за кандидата Володимира Зеленського проголосували 13 541 528 виборців, що становить 73,22%, за кандидата Петра Порошенка – 4 522 450 виборців, що становить 24,45 %.

А 3 травня офіційні результати президентських виборів опублікували у «Голосі України».