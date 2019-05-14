ОСТАННІ НОВИНИ

Регламентний комітет переніс розгляд дати інавгурації Зеленського

Вероніка Рой

|

Регламентний комітет Верховної Ради переніс розгляд постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на 15 годину 15 травня.  Про це Громадському повідомила керівниця секретаріату комітету Марія Нехоца.

 

Причиною є те, що комітет ще не отримав усі постанови щодо дати інавгурації.

Також Марія Нехоца зазначила, що комітет вже має 4 постанови, ще 2 мають надійти. Окрім цього, одну постанову відкликали.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді заявили, що планують визначитись із датою інавгурації Володимира Зеленського на пленарному тижні 13-17 травня. Також Володимир Зеленський пропонував провести інавгурацію 19 травня.

Згідно з законодавством, новообраний президент набуває повноважень з моменту складення присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення Президента України. Інавгурація має відбутись не пішніше, ніж через 30 днів із моменту оголошення офіційних результатів виборів.

Як повідомляв Львівський портал, 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила Володимира Зеленського переможцем президентських виборів. За даними ЦВК, у другому турі за кандидата Володимира Зеленського проголосували 13 541 528 виборців, що становить 73,22%, за кандидата Петра Порошенка – 4 522 450 виборців, що становить 24,45 %.

А 3 травня офіційні результати президентських виборів опублікували у «Голосі України».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні

У сучасному світі напевно неможливо придумати якийсь унікальний, неповторний бізнес, бо хтось десь таке вже точно робить...

Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ
Володимир ВОВК
Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ

З травня українці економитимуть на 300 гривень на тисячі кубометрів блакитного палива. Державним службовцям у спадок ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...