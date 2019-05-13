У Львові найбільша кількість безробітних в області, - центр зайнятості

Протягом першого кварталу у Львові нарахували 5 292 особи без офіційного працевлаштування. Про це йдеться у відповіді на запит Львівського порталу до обласного центру зайнятості.

Як зазначається, у Львові найбільша кількість безробітних, яким надавалися соціальні послуги центрами зайнятості у січні-квітні, а саме – 5 292 особи. Далі Самбірський район – 1 314 осіб, Старосамбірський район – 1 219 осіб та Стрийський район – 1 075 осіб.

«З роками кількість безробітних у Львові зменшується. А сама проблема безробіття виникає через дисбаланс між попитом та робочою силою», – розповіла у коментарі Львівському порталу начальниця відділу статистики Ольга Федик.

У повідомленні також зазначили, що досить високий відсоток безробітних мають вищу освіту.

«Із загальної кількості безробітних, яким надавалися соціальні послуги у центрах зайнятості у січні-квітні 60,6% (13 765 осіб) мали вищу освіту. У Львові цей відсоток становить 87,3%», – йдеться у повідомленні.

У процесі пошуку нової роботи людина може перепрофілюватися, тобто освоїти іншу професію. Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавців або для самозайнятості та здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у навчальних закладах державної служби зайнятості, у тому числі у Львівському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

У центрі зайнятості пропонують освоїти такі професії: фермер, електрогазозварник, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, касир, водій трамвая та тролейбуса, тракторист-машиніста , маляр, перукар, візажист, охоронник, кухар, кондитер, бармен та інші робітничі професії.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних проводиться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Як повідомляв Львівський портал, безробіття серед молоді на Львівщині зменшилося на 20%, а відтак становить 37%.