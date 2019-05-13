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У Львові хочуть відремонтувати вулицю Шевченка за міжнародні кошти

Анастасія Мельник

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Міжнародна фінансова корпорацією (IFC) розгляне можливість надання кредитних коштів у розмірі 15 млн євро, для ремонту вулиці Шевченка. Про це стало відомо сьогодні, 13 травня, під час підписання мандатного листа, передає кореспондент Львівського порталу із місця події.

Підписаний договір з IFC передбачає надання ЛКП «Львівавтодору» кредиту у розмірі 15 млн євро з метою відновлення вулиці Шевченка та іншої дорожньої інфраструктури, включаючи розширення розумних транспортних систем.

«Мова йде про можливість достатньо швидко здійснити ремонт вулиці Шевченка. Наразі – це одна з найскладніших магістралей. Цьогоріч ми плануємо розпочати ремонт першої частини вулиці Шевченка»,  –  прокоментував підписання міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомляв Львівський портал, за умовами підписання мандатного листа мерією з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) передбачено надання кредитних коштів у розмірі 50 млн євро (терміном на 13 років під 4,99-5,5%), з них: 25 млн євро – на закупівлю 100 нових екологічних тролейбусів, 10 млн євро – на ремонт та розширення контактної мережі для тролейбусів, а також 15 млн євро – на ремонт вулиці Шевченка.

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