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Суд оштрафував Зеленського на 850 гривень за порушення на виборах

Наталя Дуляба

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Оболонський районний суд міста Києва призначив новообраному Президенту України Володимиру Зеленському 850 грн штрафу за демонстрацію свого заповненого виборчого бюлетеня. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

«Посилання захисту на те, що Зеленський діяв неумисно, спростовуються відповідним відеозаписом демонстрації бюлетеня… Суд постановив Зеленського визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-10 (порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації) КУпАП, та застосувати адміністративний штраф у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн), а також стягнути з нього судовий збір у розмірі 344 грн 40 коп», – зачитав вирок суддя Владислав Дев’ятко.

За його словами, постанова може бути оскаржена протягом 10 днів та набирає чинності після завершення строку оскарження.

Як повідомляв Львівський портал, 21 квітня, під час другого туру президентських виборів, Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав свій заповнений бюлетень.

Пізніше спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що поліція вручила Зеленському адміністративний протокол за демонстрацію заповненого бюлетеня.

Водночас сьогодні, 13 травня, під час судового засідання адвокати Зеленського Сергій Кальченко та Ігор Пугайко вимагали закрити справу через відсутність, на їхню думку, складу адміністративного правопорушення.

Фото: Reuters

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