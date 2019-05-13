СБУ поки не знає, хто масово «мінує» Львів

СБУ у Львівській області поки не ідентифікувало «мінерів», які останнім часом масово надсилають неправдиві повідомлення про замінування різних закладів Львова, зокрема, готелів та ТРЦ. Про це сьогодні, 13 травня, під час апаратної наради у Львівській ОДА заявив начальник обласного управління Олександр Ткачук, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, для «замінувань» зловмисники використовують анонімні сервери, з яких і відправляють електронні повідомлення. Додамо, що у ДСНС Львівщини поінформували, що лише за минулий тиждень надійшло 38 таких повідомлень.

«Маємо справу з постійними анонімними повідомленнями про замінування. Встановити їх автора, виконавця поки що не вдається. Справа в тому, що ті, хто це роблять, використовують анонімні сервери для відправки електронних повідомлень», – сказав він.

Також начальник обласного управління СБУ Львівщини нагадав, коли схожа хвиля «замінувань» була раніше, тоді їм вдалося з’ясувати, що повідомлення надходили з Росії:

«Раніше, коли в нас була хвиля таких замінувань, я повідомляв про те, що нам вдалося відслідкувати, що джерело походження цих повідомлень знаходиться на території РФ, зокрема, в Омську. Після того, дивним чином на деякий час ці замінування припинилися. Зараз ми знову маємо справу з хвилею таких повідомлень. Для нас на сьогоднішній момент одна з основних задач – встановити безпосередніх виконавців цих повідомлень і притягнути їх до відповідальності…».

На зауваження від мешканців стосовно неорганізованості евакуації під час таких «замінувань», яке озвучив голова Львівської ОДА Олег Синютка, головний поліцейський Львівщини Валерій Середа сказав, що евакуацією має займатися адміністрація цих закладів.

«Поліція не займається евакуацією людей із супермаркетів і.т.д., тому що план евакуації розробляють в адміністрації цих закладів і вони відповідають за проведення евакуації своїх клієнтів… Майже щодня є виїзди вибухотехніків, зокрема, це і повідомлення про підозрілі торбинки, тощо. Це все перевіряється, бо це – безпека наших громадян. Доки такі повідомлення надходитимуть, ми щоразу реагуватимемо і здійснюватимемо евакуацію. Ми ж не знаємо кінцевого задуму тих, хто це робить, можливо, вони якраз і чекають, щоб ми ослабили свою пильність…», – пояснив він.

Відтак голова Львівської ОДА дав доручення в рамках превенції провести нараду з керівництвом найбільших ТРЦ.