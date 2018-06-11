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Масові фейкові мінування у Львові влаштовують з Росії, - СБУ

Соломія Головіна

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Працівники СБУ з’ясували, що хвиля псевдомінувань, яка останнім часом з головою накрила Львів, – з Росії. Про це сьогодні, 11 червня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив начальник УСБУ у Львівській області Олександр Ткачук, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За його словами, спершу повідомлення про замінування зловмисники здійснювали з електронних адрес, які були зареєстровані на анонімних серверах в Росії.

«Враховуючи, що всі ці повідомлення генерувалися практично роботом, було прийняте рішення про блокування цих серверів», – зазначив Олександр Ткачук.

Тоді, як він наголосив, вони почали відправляти повідомлення з однієї з електронних адрес міжнародного сервера. І, як згодом з’ясувалося, вони також надходили з Росії.

«Звичайно, що заблокувати міжнародного провайдера електронної пошти ми не можемо, але спільними зусиллями нами було встановлено, що ІР-адреса користувача, який створив і використовував цю електронну пошту є в місті Омськ на території Російської Федерації», – пояснив начальник УСБУ у Львівській області.

І додав: «Зараз ми пропрацьовуємо і визначаємо, настільки доречно щоразу реагувати на повідомлення, які надходять по три рази  в день, і  при цьому«мінують» одні й ті ж торгові чи бізнес центри…Але, звичайно, ми зобов’язані на це реагувати».

Як повідомляв Львівський портал, 10 червня «замінували»торгово-розважальний центр «Кінг-Кросс Леополіс» у Сокільниках. Звідти евакуювали 2 тис. 700 людей. Вибухового пристрою не виявили.

 

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