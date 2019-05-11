На Львівщині за добу сталося 75 ДТП

На Львівщині минулої доби сталося 75 дорожньо-транспортних пригод. В чотирьох із них семеро учасників руху отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, протягом 10 травня сталося 75 автопригод: 33 – на території області, 42 – безпосередньо у Львові. В чотирьох із них травмовані двоє водіїв, чотири пасажири та велосипедист.

За наслідками інших ДТП складено адміністративні протоколи.