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Мінінфраструктури пропонує побудувати новий аеропорт у Західній Україні

Андрій Котенський

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Міністерство інфраструктури вважає відкриття аеропорту «Ужгород» лише тимчасовим вирішенням проблеми авіасполучення із Закарпаттям. Про це сказав в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» міністр інфраструктури України Володимир Омелян, пише УП.

 

«Відкриття аеропорту в Ужгороді – тимчасове вирішення. Для нас ключовим буде будівництво нового аеропорту – або в Мукачевому (найімовірніше), або в іншому місті. Але для цього потрібні гроші», – сказав він, додавши, що будівництво нового аеропорту в Закарпатті обійдеться бюджету в 2-3 млрд гривень.

«Ми завжди наголошуємо, що Закарпаття не може бути територією, відрізаною від України. Воно повинно мати повноцінне дорожнє, залізничне та авіаційне сполучення. Як держава, ми досягли цього і відкрили аеропорт («Ужгород» – ред.). Наразі питання в тому, щоб він працював якісно», – заявив Омелян.

За його словами, для нормальної роботи аеропорту має бути проведено велику роботу на рівні області.

«Вони мають зацікавити авіакомпанії, запропонувати пасажиру продукт, щоб літаки не були порожніми, і тоді вже планувати зручні рейси», – вважає міністр інфраструктури.

Як заявив Омелян, міністерство не може «бути нянькою для всіх аеропортів». Наразі справа за переговорною позицією з боку керівництва аеропорту та керівництва області.

Міжнародний аеропорт «Ужгород» – невеликий міжнародний аеропорт, розташований на околиці обласного центру Закарпатської області – м. Ужгорода. Аеропорт має один термінал та одну злітно-посадкову смугу завдовжки 2038 м і завширшки 40 м.

Його специфікою є те, що літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини, оскільки українсько-словацький державний кордон проходить на відстані 100 метрів від торця злітно-посадкової смуги.

Раніше Львівський портал повідомляв, що авіакомпанія «Мотор Січ» призупиняє сполучення Київ–Львів–Ужгород.

Вартість квитка зі Львова до Ужгорода стартувала від 1259 грн, в один бік. Початок сполучення стартував із 15-го березня 2019 року.

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