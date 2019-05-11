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Через вуличну виставу у Львові перекриють проїзд

Андрій Котенський

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У неділю на вулиці Гнатюка відбудеться вулична вистава. Водіїв приватних авто просять оминати цю частину міста для проїзду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

За даними відомства, 12 травня, о 17.40 год у районі вулиці Гнатюка, 18−24, біля театру «Воскресіння», відбудеться музично-театралізоване дійство «Italiani a leopoli» за мотивами легендарної опери В. А. Моцарта «Весілля Фігаро».

На час вуличної вистави, у період 17.40 — 18.20 год, буде обмежено рух транспорту на вулицю Гнатюка. Водіїв приватного транспорту просять оминати місце події.

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