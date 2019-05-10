Нині – п'ята річниця арешту Олега Сенцова

10 травня 5 років тому у Сімферополі арештували кінорежисера і письменника Олега Сенцова, передає Укрінформ.

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова «За свободу думки» та Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Сенцова затримали в Криму в травні 2014 року. Його було засуджено в Росії до 20 років ув’язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Свій термін режисер відбуває на крайній півночі Російської Федерації в Лабитнангі.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв’язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі протягом 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

У Києві сьогодні пройдуть акції на підтримку Олега Сенцова.

О 13:30 від пам’ятника Ярославу Мудрому на Золотих Воротах, стартує символічна хода до 14 посольств країн-членів Ради Європи, що знаходяться в Києві.

Під час акції-перформансу «Do you remember?» активісти передадуть кожному посольству листа від українських заручників Кремля та нагадають країнам-членам Ради Європи, що будь-який діалог із Путіним треба починати із питання звільнення Олега Сенцова та усіх заручників Кремля, які незаконно утримуються за ґратами в Росії та на окупованих українських територіях.

Активісти переконані, що саме це питання має стати основним на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться 16-17 травня 2019 р. в Гельсінкі.

Також до 5-ї річниці арешту Олега Сенцова запланована акція «Саджайте квіти, а не людей».

Об 11.00 у Хрещатому парку (по вулиці Михайла Грушевського) письменники, актори, музиканти та правозахисники висадять квіти для заручників Кремля. Акція відбудеться на підтримку започаткованого акторкою Риммою Зюбіною флешмобу під гаслом “Саджайте квіти, а не людей”.

Участь в акції, зокрема, візьмуть режисер Ахтем Сеітаблаєв, письменник Андрій Курков, актриса Римма Зюбіна, музикант Андрій Хливнюк, вчений Ігор Козловський та інші.

На даний момент, за даними організаторів глобальної акції #SaveOlegSentsov, щонайменше 98 українських політв’язнів утримуються в Російській Федерації та окупованому Криму, близько 120 військовополонених та цивільних заручників у підвалах окупованого Донбасу та 24 українські військовополонені моряки – у СІЗО «Лефортово».