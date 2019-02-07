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У Сихівському лісі облаштують першу у Львові екостежку

Наталя Дуляба

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У парку Івана Павла ІІ, що більш відомий як Сихівський ліс, збираються облаштувати першу у Львові екостежку. Про це Львівському порталу розповіла голова ГО «Кращий Сихів» Наталя Піпа.

 

На території лісу встановлять інформаційні стенди, які розповідатимуть про місцеві екологічні цікавинки та проблеми довкілля. Завдяки такій екостежці можна не лише активно проводити дозвілля, а й організовувати природничі уроки школярам та дітям.

«Ідея створення екостежки виникла насамперед тому, що вона піднімає питання екології, а також часу проведення на природі. По всьому парку буде такий собі екомаршрут, щоб люди прогулюватись різними його частинами, щоб більше гуляли пішки і при цьому дізнавалися щось нове. Наразі плануємо встановити 7-8 стендів з фотографіями, в яких буде розповідатись про різні екологічні проблеми і про сам Сихівський ліс, адже в ньому ростуть дуби, старші за сам район. Або, наприклад, про те, що ставок біля “Арсену” – це не проста водойма, з якої беруть воду, щоб машину помити. Там зимують крижні», – пояснила Наталя Піпа.

Вартість виготовлення одного такого стенду становить близько 10 000 гривень. Частину коштів активісти вже мають завдяки отриманому ґранту, проте сподіваються й на допомогу небайдужих.

«Ми працюємо з екологом, вже маємо готові тексти для цих стендів, ще треба вибрати фотографії, придумати дизайн та виготовити все. Віримо, що ЛКП «Зелений Львів» допоможе нам ці стенди встановити у парку. Але щоб завершити проект, нам потрібно ще від 30 000 до 50 000 гривень. Взагалі ми хочемо зробити цілий екомаршрут із квестами, тому запрошуємо всіх охочих долучитися. Ми віримо, що від синергії результат буде ще кращим», – розповіла Наталя Піпа.

Всі, хто бажає долучитися до створення першої екостежки у Львові, можуть писати на сторінку «Кращого Сихова» у Facebook.

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