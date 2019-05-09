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У Києві під будівлею «Інтера» протестувальники вимагають вимкнути російське

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 9 травня, до столичного офісу компанії Національні інформаційні системи прийшли члени громадської ініціативи «Вимкни російське». Активісти розклеїли на фасаді будівлі символічні чорні мітки, аби привернути увагу до російської пропаганди, яку поширює телеканал. Про це повідомляє Громадське.

 

За словами організаторів акції, сьогодні «Інтер» транслюватиме програму «Победа. Одна на всех» та фільм «Ни шагу назад!», серед акторів якого — головний герой російської стрічки «Донбасс. Окраїна» – Гела Месхія. Фільм профінансований Міністерством культури РФ, відзнятий в анексованому Криму та заборонений до показу в Україні (відповідно до статті 15-1 Закону України «Про кінематографію»).

Також з анонсу програми «Победа. Одна на всех», розміщеному на ютуб-каналі «Інтера» видно, що у телепередачі використають радянську символіку, що є порушенням закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

До учасників акції вийшов журналіст новинної редакції телеканалу «Інтер» Даніїл Снісар та заявив, що поважає роботу своєї редакції й не розуміє, чому акція відбулась під будівлею «Національних інформаційних систем», які не мають стосунку до виготовлення озвученого контенту.

Натомість активісти пояснили, що саме до цієї будівлі приходять гості програм.

Як повідомляв Львівський портал, члени громадської ініціативи «Вимкни російське» звернулись з офіційним листом до СБУ  щодо заборони проросійської програми та фільму на телеканалі «Інтер» до 9 травня.

Фото – Вікторія Рощина/Громадське

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