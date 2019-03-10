ОСТАННІ НОВИНИ

У Західній Україні оголосили штормове попередження

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 10 березня, у західних областях України оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

 

«За даними УкрГідрометцентру, 10 березня у західних областях протягом доби пориви вітру 25-28 м/с,  на решті території вдень 15-20 м/с. (II рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що сильний вітер у Львові зірвав дах будинку, а також повалив чимало дерев. Також на Львівщині дерева, які попадали внаслідок сильного вітру, блокували рух автотранспорту.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою

22-річна Оля зі Львова завжди хотіла працювати в авіації. Багато зусиль, різних робіт і навчання дали їй змогу стати стю...

Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...