У Західній Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 10 березня, у західних областях України оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«За даними УкрГідрометцентру, 10 березня у західних областях протягом доби пориви вітру 25-28 м/с, на решті території вдень 15-20 м/с. (II рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що сильний вітер у Львові зірвав дах будинку, а також повалив чимало дерев. Також на Львівщині дерева, які попадали внаслідок сильного вітру, блокували рух автотранспорту.