Негода у Львові: сильний вітер повалив дерева та зірвав дах з будинку

Сьогодні вночі у Львові сильний вітер зірвав дах в двоповерховому будинку на вулиці Рибній, 5, а також повалив чимало дерев.

Так, за інформацією прес-служби Львівської міської ради, вночі в неділю, 10 березня, через пориви шквального вітру зірвало дах з будинку на вулиці Рибній. При цьому було пошкоджено дах на двох сусідніх будинках, а також припаркований поряд автомобіль. Ніхто з людей не постраждав.

Окрім цього, на вул. Богданівській впало дерево. Наразі його прибирають. На вул. Сушка також прибирають дерево, яке впало. По «Львівсвітло» є більше 50 поривів, бригади працюють, максимально будуть оперативно ліквідовувати пориви.

«Є пошкодження світлофорів, переважно, це знеструмлення. Ми на контакті з «Львівобленерго» щодо подачі напруги, бригади ЛКП «Львівавтодор» працюють по ліквідації цих несправностей. Шевченківський, Сихівський і Франківський райони наразі без пошкоджень.

Комунальники з 7 год ранку працюють, обстежують. Якщо люди бачать, що десь впало дерево, опора чи щось пошкоджене, просимо інформувати на «Гарячу лінію міста», щоб комунальні служби могли оперативно реагувати», – розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, елементи даху, що впав, комунальні служби приберуть. Будинок наразі накриють тимчасовим покриттям. Ситуація перебуває під контролем Галицької районної адміністрації.

Як повідомляє «Гаряча лінія міста Львова», на перехресті вулиць Сяйво-Широка через шквальний вітер в ніч на неділю, 10 березня, впала 20-метрова тополя. Через це також впала опора, пошкоджена конктактна мережа, порвало траверси, тож рух тролейбусу маршруту №12 призупинений. Не працюють світлофори.

За інформацією голови Залізничної райадміністрації Ірини Джурик, на місці працюють робітники ЛКП «Львівсвітло» і ЛКП «Львівелектротранс». Ведуться роботи по відновленню опори і траверсів. Повідомлені ЛКП «Львівавтодор» та ПрАТ «Львівобленерго».

Працівники «Скнилів Парк» розкрижовують дерево. Впродовж найближчої години дорога буде повністю розчищена. Наразі рух транспорту обмежений лише частково – місце падіння дерева можна об`їхати.

За інформацією «Львівсвітла», роботи по відновленню руху тролейбусу можуть зайняти кілька годин. Повне відновлення контактної мережі залежить від оперативного реагування «Львівобленерго».

Фото: Львівська міська рада, “Гаряча лінія міста Львова”, Львівський портал, Варта-1